Центробанк назвал сроки внедрения цифрового рубля

ЦБ: россияне смогут начать расплачиваться цифровыми рублями до 2027 года

Россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями в перспективе двух-четырех лет. Такой срок назвала первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова в интервью Forbes.

«Думаю, что все россияне смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 года», — сообщила она. При этом в текущем и следующем году будет проходить «режим пилотирования», с ограниченным набором операций и небольшим числом клиентов.

Скоробогатова подчеркнула, что полномасштабное внедрение цифровой валюты — это длительный процесс, и нет необходимости его ускорять. «Для нас важно, чтобы все было безопасно и идеально работало», — отметила она. Регулятор считает правильным подход Китая, где цифровой юань тестируется уже более трех лет. По ее словам, «цифровой рубль со временем займет свое место в финансовой инфраструктуре, но не надо ускорять события».

Первый зампред ЦБ подчеркнула, что регулятор не видит необходимости переводить выплату пенсий и пособий гражданам в цифровые рубли и сочла аналогию с картами «Мир» не совсем корректной. «Цифровой рубль мы рассматриваем именно как новое средство для расчетов и платежей по более выгодным тарифам», — заметила она. По словам Скоробогатовой, люди сами смогут решить, какую сумму перевести в новую валюту, ограничение при этом будет только одно — на перевод из безналичных в цифровые рубли, оно составит 300 тысяч рублей.

Полноценное тестирование цифрового рубля начнется, как только для этого будет готова законодательная база. На первом этапе в нем будет принимать участие ограниченное число сотрудников банков из пилотной группы и Банка России, а также около 30 средних предприятий из 11 городов, рассказала первый зампред ЦБ.

В апреле Центробанк сообщил, что финансовые учреждения проявили активный интерес к цифровому рублю, и ко второй волне его тестирования присоединились 19 банков. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, регулятор получил обращения и от других кредитных организаций. Она также заявила, что регулятор с нетерпением ожидает подготовки законодательной базы для цифрового рубля.

Позднее министр финансов России Антон Силуанов назвал срок запуска в обращение цифрового рубля и подчеркнул, что это произойдет до конца 2023 года. «Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — отметил глава ведомства.