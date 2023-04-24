В России назвали срок запуска в обращение цифрового рубля

Глава Минфина Силуанов заявил, что цифровой рубль запустят в обращение до конца 2023 года

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, когда в стране запустят в обращение цифровой рубль. Об этом он заявил во время выступления на марафоне «Знание. Первые».

Силуанов назвал срок запуска в обращение цифрового рубля и подчеркнул, что это произойдет до конца 2023 года. «Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — отметил глава Минфина.

Министр назвал цифровой рубль прозрачным и надежным инструментом, поскольку он позволяет отследить все транзакции и увидеть расход средств. «Эти деньги налево не уйдут уже», — добавил он.

Кроме того, цифровую валюту возможно использовать в трансграничных расчетах, что исключает вмешательство недружественных сторон в операции с партнерами.

«Это система расчетов, которая лишена всяких ограничений. Два государства договариваются, рассчитываются, и никакая другая страна уже туда не может засунуть свой нос, влезть туда и заморозить расчеты», — заключил Силуанов.

Ранее Центробанк сообщил о второй волне тестирования цифрового рубля. К этой процедуре присоединились еще 19 банков страны.