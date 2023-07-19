В Центробанке назвали возможным массовое внедрение цифрового рубля с 2025 года

Глава ЦБ России Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля в стране возможно с начала 2025 года. Об этом она рассказала на совещании российского лидера Владимира Путина с правительством.

«Нам предстоит тестирование цифрового рубля, мы начнем с базовых операция и в следующем году будем расширять на другие операции, в том числе платежи в одно касание. Будем тестировать переводы между юридическими лицами», — отметила глава ЦБ.

По ее словам, когда специалисты убедятся, «что все гладко работает», будет принято решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля. Набиуллина подчеркнула, что это может произойти в 2025 году.

19 июля сенаторы Совета Федерации на заседании одобрили закон о цифровом рубле. Законопроект о третьей форме нацвалюты определяет ее правовой статус и статус операций с ней. Также он затрагивает взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, финансовых посредников и его пользователей.

Как уточнялось, основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года. Правила операций на платформе цифрового рубля, а также тарифы и сроки их проведения утвердит совет директоров регулятора.

Кроме того, 13 июля Госдума приняла закон, который вводит понятие цифрового рубля в Гражданский кодекс России. Также закрепляется возможность расчетов цифровыми рублями на территории страны — путем перевода Центробанком на специальной платформе.