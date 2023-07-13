Цифровые рубли разрешили передавать по наследству

Госдума приняла закон о наследовании цифровых рублей

Государственная дума приняла закон, который вводит понятие цифрового рубля в Гражданский кодекс (ГК) России. Соответствующая информация опубликована на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, в 128-ю статью ГК будут внесены изменения, теперь цифровые рубли отнесены к безналичным денежным средствам и являются объектом гражданских прав. Также закрепляется возможность расчетов цифровыми рублями на территории России — путем перевода Центробанком на специальной платформе.

Законопроект также дает разрешает физическим лицам завещать и наследовать средства, находящиеся на цифровых счетах. При этом наследники смогут в упрощенном порядке получить с такого счета средства, необходимые для организации похорон наследодателя.

11 июля Госдума приняла закон о цифровом рубле, создающий основу для его внедрения и использования. Документ определил ряд понятий, таких как «платформа цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет (кошелек)», а также порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счета.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова заявила, что в России смогут расплачиваться цифровыми рублями в перспективе двух-четырех лет. Она подчеркнула, что полномасштабное внедрение цифровой валюты — это длительный процесс, и нет необходимости его ускорять.