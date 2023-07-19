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14:13, 19 июля 2023Экономика

Российские сенаторы одобрили закон о цифровом рубле

Совет Федерации на заседании 19 июля одобрил закон о цифровом рубле

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сенаторы Совета Федерации на заседании в среду, 19 июля, одобрили закон о цифровом рубле, сообщает РИА Новости.

Законопроект о третьей форме национальной валюты определяет ее правовой статус и статус операций с ней. Также он затрагивает взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, финансовых посредников и его пользователей. Ответственным за открытие цифровых кошельков и проведение операций будет Центробанк. Также он будет гарантировать тайну о счетах цифрового рубля, об остатках на них и об операциях пользователей.

Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года. Правила операций на платформе цифрового рубля, а также тарифы и сроки их проведения утвердит совет директоров регулятора. Как отметили в ведомстве, переводы и платежи в цифровых рублях для граждан будут бесплатными, а для бизнеса их стоимость составит 0,3 процента от суммы платежа.

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Цифровой рубль — это хранящийся в специальном электронном кошельке актив. В отличие от криптовалют, его выпускает только Центробанк, и храниться он может только на специализированной платформе Банка России. С помощью цифровых рублей россияне могут оплачивать товары и услуги, проводить платежи, переводить деньги, а также оплачивать сделки с финансовыми инструментами и активами. При этом на вклады и депозиты в банках зачислить цифровые рубли будет нельзя.

Центробанк анонсировал запуск пилотного проекта по тестированию цифрового рубля в январе 2022 года. В эксперименте на текущий момент участвуют 34 кредитные организации. Широкому кругу россиян новая форма валюты станет доступна до конца года, пообещал глава Минфина Антон Силуанов.

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    Вячеслав Агапов
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