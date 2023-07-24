В России назвали срок появления цифровых рублей

Депутат Делягин: цифровые рубли станут доступными в России примерно через полгода

Цифровые рубли станут доступными в России примерно через полгода. Такой срок появления третьей формы национальной валюты в беседе с «Лентой.ру» назвал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Депутат сообщил, что цифровой рубль уже появился в тестовом режиме у российских банков.

«На самом деле цифровой рубль пока будет игрушкой. Просто у россиян помимо карты будет цифровая запись в смартфоне или на "Госуслугах". Смысл цифрового рубля в том, чтобы избегать санкций и вводить систему умных контрактов на основе блокчейна. Но на данном этапе, насколько я понимаю, ни той, ни другой функции не предусмотрено», — сказал собеседник «Ленты.ру».

При этом Делягин добавил, что со временем эти функции можно будет развить.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Совершать операции с цифровым рублем можно будет на специальной платформе.

Цифровой рубль — это актив, который хранится в специальном электронном кошельке. В отличие от криптовалют, его выпускает только Банк России. С помощью цифровой валюты россияне смогут оплачивать товары и услуги, проводить платежи, переводить деньги, а также оплачивать сделки с финансовыми инструментами и активами. При этом на вклады и депозиты в банках зачислить цифровые рубли будет нельзя.

Центробанк анонсировал запуск пилотного проекта по тестированию цифрового рубля в январе 2022 года.