Требования о возврате валютной выручки задумали продлить

«Ведомости»: экспортеров могут обязать продавать валютную выручку до конца года

Российские власти задумали до конца года продлить требования о возврате валютной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами до конца текущего года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Уточняется, что в случае продления нормативы останутся прежними. 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80 процентов от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90 процентов суммы, поступившей на счета.

Изначально, согласно указу Владимира Путина, репатриация выручки была введена на полгода. Срок его действия истекает 30 апреля. Вплоть до недавнего времени окончательного решения о продлении или завершении срока не было.

Прежде всего речь идет об организациях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Организации будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

Как говорили в Минфине, введение требования обязательной продажи валютной выручки рядом российских компаний связано с необходимостью стабилизировать курс рубля.