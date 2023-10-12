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17:50, 12 октября 2023Экономика

Минфин объяснил решение о продаже валютной выручки экспортерами в России

Минфин РФ: продажи валютной выручки экспортерами ввели для стабилизации рубля

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Введение требования обязательной продажи валютной выручки рядом российских компаний связано с необходимостью стабилизировать курс рубля, следует из комментария пресс-службы Минфина страны, который приводит РИА Новости.

В ведомстве также ожидают, что подписанный главой государства указ позволит обеспечить прозрачность и получить большее понимание формирования валютной выручки ключевых российских экспортеров «с учетом изменившихся условий внешней торговли».

Согласно указу Владимира Путина, репатриация выручки вводится сроком на полгода и коснется отдельных компаний. Прежде всего речь идет об организациях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Организации будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

По словам глава Центробанка Эльвиры Набиуллиной, новые правила, носящие временный и адресный характер, позволят повысить оперативность реализации валюты на рынке, валютную ликвидность и сгладят краткосрочные колебания. Она напомнила, что озвученные решения затрагивают 43 группы крупнейших экспортеров, а для малых и средних компаний, а также тех, кто имеет дело с небольшой долей валютной выручки, сохранятся прежние подходы.

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    Дмитрий Воронин
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