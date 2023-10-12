Набиуллина прокомментировала решение о продаже валютной выручки экспортерами

Набиуллина заявила о временности обязательной продажи валюты экспортерами

Противоречий между позицией Банка России и указом президента страны Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки экспортерами нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее комментарий приводит ТАСС.

Набиуллина также отметила важность временного характера введенных мер, а также то, что обязательная продажа валютной выручки повысит оперативность реализации валюты на рынке, валютную ликвидность и сгладит краткосрочные колебания.

Глава регулятора напомнила, что озвученные решения затрагивают 43 группы крупнейших экспортеров, а для малых и средних компаний, а также тех, кто имеет дело с небольшой долей валютной выручки, сохранятся прежние подходы.

Согласно указу, подписанному 11 октября Владимиром Путиным, репатриация выручки вводится сроком на полгода и коснется отдельных компаний. Прежде всего речь идет об организациях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.