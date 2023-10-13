Экспортерам назвали обязательный к продаже объем валютной выручки

Кабмин обязал экспортеров зачислять от 80 % валютной выручки на счета в России

Экспортеры, которых указом президента России обязали в течение полугода репатриировать выручку, должны будут с 16 октября зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление кабмина сообщает ТАСС.

В аппарате российского правительства уточнили, что эти компании должны будут осуществлять продажи в течение двух недель, исходя из «не менее 50 процентов от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения».

Согласно указу Владимира Путина, решение коснется 43 групп крупнейших экспортеров. Организации будут обязаны представлять в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Введенные требования в российском Минфине объяснили необходимостью стабилизировать курс рубля.

«Такое решение поможет выравниванию баланса между спросом и предложением и будет способствовать повышению предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей, которые закупают комплектующие и другую продукцию, технику за рубежом. И, конечно, для наших граждан, кому нужны качественные и доступные товары», — сказал глава правительства Михаил Мишустин, комментируя подготовленное постановление на заседании правительства 12 октября.