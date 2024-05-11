Появился список погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку. Что известно о жертвах ДТП в Петербурге?

«Известия» назвали имена трех погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

В СМИ опубликовали имена трех жертв падения автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге. Как стало известно «Известиям», среди них три человека: две женщины и один мужчина.

Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая женщина, Елена Ш. 1982 года рождения, и еще один мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения, — жители Петербурга. Также собеседник издания сообщил, что одним из погибших является мужчина 30-40 лет. Его личность пока не установлена. Жертвами аварии стали семь человек.

В списке пострадавших пять человек. Это Тамара Г. 1952 года рождения, уроженка Тверской области, 65-летний Алексей Х., проживающий в Санкт-Петербурге Дмитрий Л. 1988 года рождения, а также две неизвестные женщины, которым на вид около 60 лет.

Компания-перевозчик оплатит похороны жертв падения автобуса в Петербурге

Ранее стало известно, что оплату похорон возьмет на себя компания-оператор автобусного маршрута под названием «Такси». Кроме того, семьи погибших и пострадавшие получат соответствующую страховую выплату. «Им будет также оказана необходимая помощь со стороны перевозчика», — говорится в сообщении. Также уточняется, что начата комплексная проверка компании-перевозчика.

Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пострадавшим оказывается оперативная помощь. Беглов лично осуществляет координацию работы сотрудников МЧС, полиции и медиков.

Первыми на помощь пассажирам тонущего в реке Мойке автобуса пришли уроженцы Дагестана

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев отметил, что первыми на помощь пассажирам тонущего в реке Мойке автобуса пришли уроженцы Дагестана — Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. По его словам, все трое работают в строительной сфере, и ехали на пятничную молитву, когда в ста метрах от них в реку с Поцелуева моста упал автобус.

Позднее глава республики Сергей Меликов заявил, что все трое будут представлены к государственным наградам. Он также рассказал подробности произошедшего.

Сначала молодые люди остановились и стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда они перешли к действиям! Сергей Меликов глава Республики Дагестан

Пассажир рассказал детали падения автобуса в Мойку

По словам Александра Тверитнева, который находился в автобусе с женой, вода мгновенно заполонила салон. Он рассказал, что сначала попытался выбить ногами стекла, но у него не получилось. После этого он начал продвигаться вперед, держась за поручни. Тверитнев отметил, что вокруг было темно, он терял ориентацию в пространстве.

Потом резкий свет — и меня вытаскивают... В бессознательном состоянии был, меня вытащили и посадили на катер, который там был Александр Тверитнев пассажир упавшего в Мойку автобуса

Петербуржец добавил, что во время аварии потерял из вида жену, сейчас ему неизвестно, где и в каком состоянии она находится. Сам он, по его словам, чувствует себя нормально.

Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Это произошло около 13:00 по московскому времени 10 мая. В момент падения в автобусе находилось около 20 пассажиров. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, сейчас 44-летний мужчина задержан. Водитель легковой машины тоже задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного Комитета (СК) Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.