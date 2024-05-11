Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:04, 11 мая 2024Россия

Появился список погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку. Что известно о жертвах ДТП в Петербурге?

«Известия» назвали имена трех погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В СМИ опубликовали имена трех жертв падения автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге. Как стало известно «Известиям», среди них три человека: две женщины и один мужчина.

Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая женщина, Елена Ш. 1982 года рождения, и еще один мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения, — жители Петербурга. Также собеседник издания сообщил, что одним из погибших является мужчина 30-40 лет. Его личность пока не установлена. Жертвами аварии стали семь человек.

В списке пострадавших пять человек. Это Тамара Г. 1952 года рождения, уроженка Тверской области, 65-летний Алексей Х., проживающий в Санкт-Петербурге Дмитрий Л. 1988 года рождения, а также две неизвестные женщины, которым на вид около 60 лет.

Материалы по теме:
«Через два часа все было кончено» 90 лет назад затонул легендарный ледокол «Челюскин». Как сто человек выживали во льдах?
«Через два часа все было кончено»90 лет назад затонул легендарный ледокол «Челюскин». Как сто человек выживали во льдах?
13 февраля 2024
«Боже, помоги простить их» Как 26 американских школьников оказались погребенными заживо в грузовике, но смогли выжить
«Боже, помоги простить их»Как 26 американских школьников оказались погребенными заживо в грузовике, но смогли выжить
28 августа 2022

Компания-перевозчик оплатит похороны жертв падения автобуса в Петербурге

Ранее стало известно, что оплату похорон возьмет на себя компания-оператор автобусного маршрута под названием «Такси». Кроме того, семьи погибших и пострадавшие получат соответствующую страховую выплату. «Им будет также оказана необходимая помощь со стороны перевозчика», — говорится в сообщении. Также уточняется, что начата комплексная проверка компании-перевозчика.

Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пострадавшим оказывается оперативная помощь. Беглов лично осуществляет координацию работы сотрудников МЧС, полиции и медиков.

Первыми на помощь пассажирам тонущего в реке Мойке автобуса пришли уроженцы Дагестана

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев отметил, что первыми на помощь пассажирам тонущего в реке Мойке автобуса пришли уроженцы Дагестана — Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. По его словам, все трое работают в строительной сфере, и ехали на пятничную молитву, когда в ста метрах от них в реку с Поцелуева моста упал автобус.

Позднее глава республики Сергей Меликов заявил, что все трое будут представлены к государственным наградам. Он также рассказал подробности произошедшего.

Сначала молодые люди остановились и стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда они перешли к действиям!

Сергей Меликовглава Республики Дагестан

Пассажир рассказал детали падения автобуса в Мойку

По словам Александра Тверитнева, который находился в автобусе с женой, вода мгновенно заполонила салон. Он рассказал, что сначала попытался выбить ногами стекла, но у него не получилось. После этого он начал продвигаться вперед, держась за поручни. Тверитнев отметил, что вокруг было темно, он терял ориентацию в пространстве.

Потом резкий свет — и меня вытаскивают... В бессознательном состоянии был, меня вытащили и посадили на катер, который там был

Александр Тверитневпассажир упавшего в Мойку автобуса

Петербуржец добавил, что во время аварии потерял из вида жену, сейчас ему неизвестно, где и в каком состоянии она находится. Сам он, по его словам, чувствует себя нормально.

Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Это произошло около 13:00 по московскому времени 10 мая. В момент падения в автобусе находилось около 20 пассажиров. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, сейчас 44-летний мужчина задержан. Водитель легковой машины тоже задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного Комитета (СК) Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Появился список погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку. Что известно о жертвах ДТП в Петербурге?

      При атаке на российский регион пострадали восемь человек

      В МИД России обвинили Британию в повышении градуса конфронтации

      В США указали на готовность Путина применить ядерное оружие

      На Западе объяснили Зеленскому требование кредиторов начать выплаты по госдолгу

      США заключили контракт на производство поставляемых Украине дальнобойных ракет

      США не нашли доказательств использования переданного ВСУ оружия не по назначению

      Чехия объявила в розыск генерала ГРУ России

      Сбежавший в Белоруссию польский судья опубликовал обещанный «секретный документ». Что он раскрыл?

      В ЛНР рассказали о состоянии раненых при атаке ВСУ на нефтебазу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше