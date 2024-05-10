Дагестанцы первыми пришли на помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса

Депутат Хамзаев рассказал о спасавших пассажиров автобуса уроженцах Дагестана

Первыми на помощь пассажирам тонущего в реке Мойке автобуса пришли уроженцы Дагестана — Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Личности героев раскрыл депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в Telegram.

По его словам, все трое работают в строительной сфере, и ехали на пятничную молитву, когда в ста метрах от них в реку с Поцелуева моста упал автобус.

Как отмечает Mash Gor, трое дагестанцев сразу бросились в воду. Сначала вытащили из люка женщину, потом мужчину. Сейчас отогреваются дома.

Ранее издание Baza писало, что первыми на место происшествия прибежали строители, которые работали неподалеку. Находившиеся на обеде рабочие бросились спасать пассажиров из салона автобуса.

10 мая около 13:00 (мск) в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома 69 по большой Морской улице. Момент происшествия попал на видео.