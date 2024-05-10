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14:26, 10 мая 2024Россия

Раскрыты детали аварии с утонувшим в реке Мойке в Петербурге автобусом

Строители первыми бросились спасать пассажиров утонувшего в Мойке автобуса

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Раскрыты подробности первых минут аварии, в которой автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге и утонул. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, первыми на место происшествия прибежали строители, которые работали неподалеку. В момент, когда автобус улетел в воду с моста, они находились на обеде и бросились спасать находившихся внутри пассажиров.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Отмечалось, что водитель автобуса не справился с управлением.

Последствия аварии попали на видео — на кадрах видно, как спасатели оказывают первую помощь и делают непрямой массаж сердца пострадавшим прямо на крыше автобуса.

Позже сообщалось, что из утонувшего транспорта достали восемь человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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