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14:18, 10 мая 2024Россия

Названа причина падения автобуса с моста в Санкт-Петербурге

Водитель упавшего с моста в Санкт-Петербурге автобуса не справился с управлением

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Водитель пассажирского автобуса, который упал с моста в Санкт-Петербурге, не справился с управлением. Причину инцидента назвали ТАСС в оперативных службах.

Автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул после дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилем каршеринга.

Как стало известно Telegram-каналу Shot, водителя автомобиля задержали. Мужчина находится в машине ДПС.

Ранее появилось видео, демонстрирующее работу спасателей на месте ДТП. На кадрах видно, как они оказывают первую помощь и делают непрямой массаж сердца пострадавшим прямо на крыше автобуса.

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      Даниил Иринин
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