Спасших пассажиров автобуса в Петербурге дагестанцев представят к госнаградам

Меликов: троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге

Троих уроженцев Дагестана, спасавших пассажиров утонувшего в реке в Санкт-Петербурге автобуса, представят к государственным наградам. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что поступок дагестанцев вызвал в нем «гордость, но не удивление». По словам Меликова, Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов ехали на пятничную молитву, когда увидели, что пассажирский автобус упал в реку Мойка. «Сначала молодые люди остановились и стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда они перешли к действиям!», — рассказал он. Меликов пояснил, что уроженцы республики прыгнули в воду и спасали людей до прибытия МЧС.

Автобус упал в реку в центре Санкт-Петербурга днем 10 мая. По предварительной информации, 44-летний водитель автобуса не справился с управлением. Мужчина сумел первым спастись из воды первым, сейчас он задержан. Перед падением в воду автобус столкнулся с автомобилем каршеринга. Водитель легковой машины тоже задержан.

Жертвами аварии стали семь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.