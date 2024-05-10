Появились подробности похорон жертв падения автобуса в реку в Петербурге

Компания-перевозчик оплатит похороны жертв падения автобуса в Мойку в Петербурге

Компания-перевозчик «Такси» оплатит похороны жертв падения автобуса в Мойку в Петербурге. Об этом сообщает комитет по транспорту города на своей странице во «ВКонтакте».

«Также семьи погибших и пострадавшие получат соответствующую страховую выплату. Им будет также оказана необходимая помощь со стороны перевозчика», — говорится в сообщении. Также уточняется, что начата комплексная проверка компании-перевозчика.

Ранее стало известно, что число жертв аварии выросло до семи. Изначально сообщалось о гибели трех пассажиров.

Автобус упал с Поцелуева моста в Мойку днем 10 мая. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, сейчас 44-летний мужчина задержан.