Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:47, 11 мая 2024Мир

В Швейцарии отказались видеть в поддержке Украины нарушение нейтралитета

МИД Швейцарии отказался считать поддержку Украины отходом от нейтралитета страны

Фото: Pascal Lauener / Reuters

МИД Швейцарии отказался считать поддержку Украины отходом от нейтралитета. На эту тему ведомство высказалось в беседе с Reuters.

Там подчеркнули, что проведение конференции по мирному урегулированию украинского конфликта по просьбе Киева также не повлияет на нейтральный статус Берна. «Быть нейтральными не значит быть безразличными. (...) Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины», — заявили в МИД.

При этом авторы материала не согласились с утверждением швейцарского министерства. Они полагают, что предстоящий саммит по Украине продемонстрирует, что «нейтральная» Швейцария все больше следует интересам Западной Европы.

Международная мирной конференции по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не будет принимать участие в саммите, посвященном рассмотрению «формулы мира».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека погибли при обстреле ВСУ в ЛНР. Удары наносились американскими ракетами ATACMS

      В США впервые за 21 год объявили максимальный уровень магнитной бури

      В Швейцарии отказались видеть в поддержке Украины нарушение нейтралитета

      В МИД заявили о применении британского оружия при атаках на российские регионы

      Путин ввел новое почетное звание

      В ВСУ приготовились к двум тяжелым месяцам

      Рублю предсказали ослабление к осени

      В сети появилось видео из салона упавшего в реку в Петербурге автобуса

      Признание Польши о военных НАТО на Украине назвали выгодным для России

      Появился список погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку. Что известно о жертвах ДТП в Петербурге?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше