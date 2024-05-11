В Швейцарии отказались видеть в поддержке Украины нарушение нейтралитета

МИД Швейцарии отказался считать поддержку Украины отходом от нейтралитета страны

МИД Швейцарии отказался считать поддержку Украины отходом от нейтралитета. На эту тему ведомство высказалось в беседе с Reuters.

Там подчеркнули, что проведение конференции по мирному урегулированию украинского конфликта по просьбе Киева также не повлияет на нейтральный статус Берна. «Быть нейтральными не значит быть безразличными. (...) Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины», — заявили в МИД.

При этом авторы материала не согласились с утверждением швейцарского министерства. Они полагают, что предстоящий саммит по Украине продемонстрирует, что «нейтральная» Швейцария все больше следует интересам Западной Европы.

Международная мирной конференции по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не будет принимать участие в саммите, посвященном рассмотрению «формулы мира».