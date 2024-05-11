Путин ввел почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ»

Российский лидер Владимир Путин ввел новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации». Указ был размещен на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации"», — говорится в тексте документа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, призывающих собирать средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В соответствии с законом, интернет-ресурсы, на которых предлагается собирать средства для противников РФ в условиях вооруженного конфликта могут быть заблокированы во внесудебном порядке.