Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:12, 11 мая 2024Россия

Путин ввел новое почетное звание

Путин ввел почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Российский лидер Владимир Путин ввел новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации». Указ был размещен на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации"», — говорится в тексте документа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, призывающих собирать средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В соответствии с законом, интернет-ресурсы, на которых предлагается собирать средства для противников РФ в условиях вооруженного конфликта могут быть заблокированы во внесудебном порядке.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека погибли при обстреле ВСУ в ЛНР. Удары наносились американскими ракетами ATACMS

      В США впервые за 21 год объявили максимальный уровень магнитной бури

      В Швейцарии отказались видеть в поддержке Украины нарушение нейтралитета

      В МИД заявили о применении британского оружия при атаках на российские регионы

      Путин ввел новое почетное звание

      В ВСУ приготовились к двум тяжелым месяцам

      Рублю предсказали ослабление к осени

      В сети появилось видео из салона упавшего в реку в Петербурге автобуса

      Признание Польши о военных НАТО на Украине назвали выгодным для России

      Появился список погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку. Что известно о жертвах ДТП в Петербурге?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше