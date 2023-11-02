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14:49, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

Путин подписал закон о блокировке собирающих средства для ВСУ сайтов

Путин подписал закон о блокировке сайтов, призывающих собирать средства для ВСУ

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, призывающих собирать средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, интернет-ресурсы, на которых предлагается собирать средства для противников РФ в условиях вооруженного конфликта, военных действий и контртеррористических операций, могут быть заблокированы во внесудебном порядке.

Незаконной также будет считаться информация о способах финансирования украинской армии. Закон вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.

В сопроводительном письме к документу объяснили, для чего нужно принять закон. Отмечалось, что во время проведения спецоперации на Украине многие зарубежные платформы и организации распространяли призывы профинансировать ВСУ.

Ранее закон одобрил Совет Федерации. Отмечалось, что блокироваться будут также сайты, собирающие пожертвования на религиозные обряды. Документом вносятся поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

До этого закон в третьем чтении приняла Госдума.

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