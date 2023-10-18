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15:44, 18 октября 2023Интернет и СМИ

Госдума приняла закон о блокировке собирающих деньги для ВСУ сайтов

Госдума приняла закон о блокировке собирающих деньги для ВСУ сайтов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Государственная Дума приняла закон о блокировке сайтов, собирающих деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Госдума приняли в третьем чтении закон о блокировке ресурсов по сбору средств на финансирование ВСУ. «Процедура предусматривает, что в случае получения соответствующей информации Генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием ее блокировки», — говорится в заявлении.

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    Олег Давыдов
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