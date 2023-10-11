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15:31, 11 октября 2023Россия

Володин предложил проверить перечислявших деньги ВСУ релокантов на госизмену

Володин: финансировавших ВСУ релокантов нужно проверить на госизмену

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Перечислявших деньги Вооруженных силам Украины (ВСУ) релокантов необходимо проверить на соблюдение уголовного законодательства. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания, его слова приводит пресс-служба нижней палаты.

По мнению политика, финансирование ВСУ может подпадать под действие статьи 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена».

Также Володин предложил депутатам обдумать вопрос о размещении релокантов после их возвращения в Россию.

10 октября Володин пригрозил поддержавшим Украину релокантам Магаданом. Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил свое несогласие с этой идеей и заявил, что регион не примет «подлецов и предателей».

Ранее в Кремле отреагировали на высказывание Володина о релокантах и Магадане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что слова председателя Госдумы относятся именно к тем гражданам, которые выступают против России. «Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», — подтвердил Песков.

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    Алан Босиков
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