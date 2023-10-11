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09:47, 11 октября 2023Россия

Губернатор отреагировал на слова Володина о ссылке релокантов в Магадан

Губернатор Носов о словах Володина: Колыма не примет предателей и релокантов

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Магаданская область не примет в регионе «подлецов и предателей», которые покинули Россию. Об этом, реагируя на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявил губернатор российского региона Сергей Носов, его цитирует РИА Новости

Володин ранее заявил, что поддержавших Украину россиян по возвращении ждет наказание, соответствующие меры должны быть приняты. По словам Володина, эту категорию россиян дома не только не ждут, их ждет Магадан. Он уточнил, что имеет в виду также тех, кто радовался обстрелам территории России.

«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть», — сказал Носов.

Губернатор заявил, что от клише прошлого надо избавляться всем, указав, что на Колыме живут настоящие патриоты страны, которые работают на ее благо. По словам главы Магаданской области, регион развивается динамично, поэтому он ждет в гости грамотных, образованных и профессиональных людей.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что никто не закрывал дорогу тем, кто уехал из России после начала спецоперации. По его словам, в соответствии с российским законом гражданин может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в страну. Глава государства также описывал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла».

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    Анастасия Шейкина
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