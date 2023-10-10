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15:08, 10 октября 2023Россия

Володин пригрозил Магаданом одной категории россиян

Спикер Госдумы Володин: поддержавших Украину россиян по возвращении ждет Магадан

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Поддержавших Украину россиян по возвращении ждет наказание. Об этом в ходе пленарного заседания Государственной Думы заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводятся в официальном Telegram-канале Госдумы.

По словам Володина, эту категорию россиян дома не только не ждут, их ждет «Магадан». Он уточнил, что имеет в виду также тех, кто радовался обстрелам территории России.

«Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что (...) Магадан ему обеспечен», — пригрозил парламентарий.

Магадан являлся административным центром Колымского округа в составе Якутской АССР, прекратившего свое существование в 1930 году. Колыма была известна как место ссылки и заключения, эту славу поддержала сформированная в 1953 году Магаданская область. В СССР в этой местности располагалось множество исправительно-трудовых лагерей.

Ранее сообщалось, что в России захотели стимулировать возвращение IT-специалистов. Предлагается восстанавливать их на работе или помогать в поиске новой, оказывать психологическую помощь, предоставлять временное жилье, материальные пособия, а также восстанавливать утраченные документы.

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    Марк Леонов
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