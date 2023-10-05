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12:04, 5 октября 2023Экономика

Уехавших айтишников захотели привлечь бесплатным жильем

ВНИИ труда: в России захотели создать программу поддержки «обратных» релокантов

Фото: Viktor Yevenko / Unsplash

В России захотели стимулировать возвращение IT-специалистов. Об этом говорится в статье «Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет», опубликованной в последнем номере журнала ВНИИ труда.

Обеспечение национального технологического суверенитета является важной составляющей формирования экономической безопасности страны. Отток же IT-специалистов может негативно повлиять на экономическую безопасность.

В качестве мер по привлечению уехавших специалистов предлагается восстанавливать их на работе или помогать в поиске новой, оказывать психологическую помощь, предоставлять временное жилье, материальные пособия, а также восстанавливать утраченные документы.

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Авторы материала подчеркнули, что в большинстве инновационных экономик России в настоящее время констатируется кадровый голод в IT-индустрии. Для развития этой сферы также предлагается создать в стране благоприятные условия для работы и развития IT-специалистов. Это в том числе улучшение инфраструктуры, доступность образования и неуклонное повышение качества жизни. Также рекомендуется привлекать талантливых сотрудников из-за рубежа, поддерживать стартапы и инновационные проекты в России и улучшать условия работы IT-компаний.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян указал, что большинство айтишников эмигрировали из-за потенциальных рисков и сужения возможностей, связанных с наложением на страну санкций. При этом большинство из них продолжают работать на российские компании, уверен он.

Релокантам не следует давать привилегии за счет государства, считает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков. При этом он уверен, что, даже если уехавшие специалисты вернуться в Россию, дефицит кадров в стране останется. Из России, по словам эксперта, уехало примерно 100 тысяч человек, при этом около половины из них уже вернулись. Число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тысяч, а дефицит составляет более 500 тысяч, привел расчеты Щербаков.

За год в России число вакансий в IT-сфере увеличилось на 10 процентов. Заметнее всего вырос спрос на специалистов в отраслях разработки и программирования, внедрения и сопровождения программного обеспечения, инжиниринга, информационной безопасности и аналитики. По данным HeadHunter, ежемесячно российские работодатели размещают около 100 тысяч вакансий в IT-сфере.

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    Мария Черкасова
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