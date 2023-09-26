Дефицит айтишников в России оценили

HeadHunter: потребность российского рынка в айтишниках выросла на 20% год к году

Ежемесячно российский рынок нуждается в 100 тысячах айтишников — столько вакансий размещают отечественные работодатели, пишет РИА Новости со ссылкой на данные HeadHunter. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 20 процентов.

С приходом осени число активных резюме соискателей по IT-специальностям приблизилось к 0,5 миллиона, на одну вакансию из этой области приходится 6 резюме, добавили представители рекрутингового сервиса. По оценке главы IT-компании EvApps Альфреда Столярова, российские IT-рынок насытится кадрами только через 3-5 лет, когда молодые кадры наберутся опыта и смогут решать весь спектр существующих задач.

Глава Минцифры Максут Шадаев в августе говорил, что российской IT-отрасли не хватает около 500–700 тысяч человек. В апреле исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» и HeadHunter показало, что 61 процент работодателей испытывают трудности с поиском кадров в сфере IT.