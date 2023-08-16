Глава Минцифры оценил дефицит айтишников в России

Глава Минцифры Шадаев оценил дефицит айтишников в России в 500–700 тысяч человек

Дефицит кадров в IT-отрасли России составляет 500–700 тысяч человек, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По словам министра, которого цитирует «Интерфакс», такое количество разработчиков необходимо «чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли».

Общее число айтишников, работающих в стране сейчас, Шадаев оценил в 740 тысяч человек. Он добавил, что в 2022 году число сотрудников российских IT-компаний увеличилось на 13 процентов, и кадровая база отрасли растет.

В 2023 году вопрос дефицита айтишников в российских компаниях поднимался не раз. Так, в апреле, по результатам исследования, проведенного консалтинговой компанией «Яков и партнеры» и HeadHunter, выяснилось, что 61 процент работодателей испытывают трудности с поиском кадров в сфере IT, а в марте стало о серьезной нехватке на рынке труда IT-специалистов начального уровня подготовки (junior).

По данным HeadHunter, с марта по октябрь 2022 года среднее количество вакансий не превышало 88 тысяч, а в ноябре оно начало расти. В «Авито Работе» рассказали, что по итогам 2022 года востребованность айтишников выросла на семь процентов, а в январе — сразу на 52 процента.