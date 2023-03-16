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10:54, 16 марта 2023Экономика

В России заметили нехватку неопытных айтишников

«Ъ»: российские компании испытывают дефицит IT-специалистов начального уровня

Фото: Parker Byrd / Unsplash

Российские компании столкнулись с серьезной нехваткой IT-специалистов начального уровня подготовки (junior). Исследование платформ Skillbox и HeadHunter подтверждает, что количество вакансий на рынке значительно превышает предложение, пишет «Коммерсантъ».

Всего в 2022 году было открыто 67 тысяч вакансий для айтишников без опыта работы и 310 тысяч — для тех, кто проработал в сфере от одного года до трех лет. Общее число соискателей составляло 210 тысяч человек, что почти в два раза ниже спроса.

На этом фоне почти три четверти работодателей (72 процента) начали активнее рассматривать кандидатов, прошедших переквалификацию, которые заходят на рынок в статусе junior. Треть участников опроса указали, что в последнее время все чаще привлекают специалистов на временной основе, еще треть теперь лояльнее относятся к удаленной работе. А каждый четвертый наниматель из малого бизнеса рассказал об активном трудоустройстве студентов.

Директор центра подбора IT-специалистов SymbioWay Даниил Пилипенко добавил, что нередко компании выбирают обучение неопытных сотрудников. По его словам, также многие клиенты и партнеры центра нанимают сотрудников без опыта для того, чтобы хоть как-то компенсировать уход специалистов среднего и высокого уровня.

Из опроса Skillbox и HeadHunter следует, что энергетический и финансовый сектор не изменил запросы на специалистов, а вот промышленные предприятия и IT-компании в среднем увеличили число вакансий уровня junior на четверть.

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Собеседник издания в одной из профильных ассоциаций предположил, что влиять на ситуацию могут госконтракты. Например, если компания выигрывает тендер, не обладая достаточным количеством сотрудников для задачи, то ей приходится искать хоть кого-то, чтобы выполнить проект тем или иным образом. После этого набранных таким образом сотрудников могут увольнять.

Ранее исследование сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» показало, что чаще всего работодатели сталкиваются с нехваткой инженеров, включая инженеров-конструкторов и инженеров-технологов. По их оценкам, в стране нет должного количества компетентных специалистов.

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Платон Щукин
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