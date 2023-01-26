«Ъ»: рекрутинговые сервисы сообщили о росте числа вакансий для IT-специалистов

В России взлетел спрос на айтишников, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рекрутинговых сервисов. Рост числа вакансий для IT-специалистов наблюдается с ноября и усилился в январе из-за возникшего риска запрета работы из-за границы.

По данным HeadHunter, с марта по октябрь 2022 года среднее количество вакансий не превышало 88 тысяч, а в ноябре выросло до 90 тысяч. За неполный январь было опубликовано 58,7 тысячи объявлений о работе для айтишников, что на 63 процента больше, чем в прошлом году. Представители сервиса ожидают дальнейшего роста по итогам января.

По их мнению, рост спроса в ноябре можно объяснить тем, что в этот момент у компаний «появилась определенность с IT-проектами на 2023 год». Кроме того, после объявления мобилизации часть специалистов решила переехать в другие страны, и им пришлось искать замену.

В «Авито Работе» рассказали, что по итогам 2022 года востребованность айтишников выросла на 7 процентов, а в январе — сразу на 52 процента. При этом медианная зарплата в отрасли за год увеличилась на 14 процентов, до 40 тысяч рублей, а в январе достигла 45 тысяч.

Активизацию найма на работу подтвердили в «МТС Диджитал» — компания увеличила его в четыре раза за 2022 год, до 220 человек в месяц, на фоне «развития новых продуктов». В компании подчеркнули, что ожидают усугубления нехватки IT-специалистов в ближайшие годы — там считают, что число вакансий на одно резюме удвоится. Основатель школы программирования Elbrus Bootcamp Георгий Бабаян привел данные Росстата, согласно которым только в апреле 2022 года в стране требовалось больше миллиона IT-специалистов, а это 1,8 процента от емкости всего рынка труда.

HR-директор одной из отечественных IT-компаний заявил, что рост найма также связан с массовым увольнением специалистов, работающих удаленно, на фоне возможного ужесточения правил такого формата и налогового резидентства. Места «удаленщиков» освобождаются, и открываются новые вакансии. Вместе с тем, часть компаний идет по другому пути, и создают дочерние компании за рубежом, куда и переоформляют сотрудников, добавил он.

В декабре замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что в начале 2023 года в Госдуму внесут законопроект о запрете на удаленную работу из-за границы по ряду специальностей. В случае принятие законопроекта налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры с таким форматом работы с российской компанией.