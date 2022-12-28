В Госдуме раскрыли срок внесения проекта о запрете удаленной работы из-за рубежа

Депутат Исаев: проект о запрете удаленной работы из-за рубежа внесут в начале 2023 года

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев раскрыл сроки внесения законопроекта, предусматривающего запрет для сотрудников некоторых отраслей работать удаленно из-за рубежа, — это может случиться уже в начале 2023 года, пишет РИА Новости.

«Он в достаточно высокой степени проработки, я думаю, что в начале следующего года мы его внесем», — заявил Исаев.

14 декабря стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект об ограничениях для уехавших россиян. По словам сенатора Андрея Клишаса, документ предусматривает запрет на удаленную работу для граждан, покинувших страну. Исаев тогда уточнил, что в случае принятие законопроекта налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, которые определит правительство.

Минцифры заявило, что не поддерживает запрет на удаленку для уехавших и находящихся за границей айтишников. В ведомстве подчеркнули, что решения по формату работы специалистов должны принимать сами IT-компании.