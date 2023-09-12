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11:20, 12 сентября 2023Россия

Путин ответил на вопрос о возвращении уехавших из страны россиян

Путин: никто не закрывал дорогу назад уехавшим из страны жителям России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Никто не закрывал дорогу тем, кто уехал из России после начала спецоперации. Об этом, отвечая на вопрос о возвращении уехавших жителей страны, заявил президент России Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Никто не закрывал [дорогу в страну уехавшим россиянам]. Они же сами поехали. Мы не можем [запретить возвращаться]. Дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию», — сказал президент.

Путин также описал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла». Он заявил о важности чувства сопричастности граждан к происходящим в стране изменениям.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал возвращение уехавших из страны во время СВО россиян. Это будет происходить по мере того, как российский рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, считает пресс-секретарь президента.

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    Анастасия Шейкина
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