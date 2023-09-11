Песков спрогнозировал возвращение уехавших из страны во время СВО россиян

Песков заявил, что уехавшие из страны во время СВО россияне будут возвращаться

Россияне, которые уехали из страны после начала специальной военной операции (ВСУ), будут возвращаться, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу РБК.

«По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, эти люди будут приезжать сюда», — считает Песков.

По его мнению, страна, несмотря на недружественные действия Запада, продолжает развиваться и демонстрирует хорошие показатели.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров разделил покинувших Россию после начала СВО на три группы. По его словам, первой группой покинувших Россию являются те жители, которые уехали в марте или апреле 2022 года из-за паники и страха после начавшихся боевых действий, второй — те, кто уехал из России после объявления частичной мобилизации, третьей — те россияне, которые покинули страну, так как работали на иностранную компанию и переехали жить в другое государство вслед за работодателем.