Глава ВЦИОМ разделил покинувших Россию после начала СВО на три группы

Глава ВЦИОМ Федоров выделил три группы покинувших Россию после начала СВО

Россияне, которые покинули страну после начала специальной военной операции (СВО), делятся на три группы. Их перечислил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Первой группой покинувших Россию являются те жители, которые уехали в марте или апреле 2022 года из-за паники и страха после начавшихся боевых действий. Федоров считает, что начало боевых действий было наиболее травмирующим для молодого поколения.

Социолог отнес ко второй группе граждан тех, кто уехал из России после объявления частичной мобилизации, так как боялся попасть под нее сам. По мнению Федорова, в поступках россиян был политический мотив, так как осенью 2022 года был принят «ряд довольно жестких законов».

«То, что раньше можно было говорить, писать, митинговать, протестовать, сегодня уже выливается в серьезные сроки. Те, кто не хотел молчать, поняли, что вести такого рода оппозиционную деятельность в России для них небезопасно», — пояснил он.

Наиболее многочисленная третья группа — те россияне, которые покинули страну, так как работали на иностранную компанию и переехали жить в другое государство вслед за работодателем. В основном так сделали IT-специалисты, считает Федоров.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в отношении россиян, уехавших из страны после начала СВО, не следует выносить общих суждений. Многим из уехавших за пределы страны требуется духовная помощь, уверен он.