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12:35, 26 января 2023Россия

Патриарх Кирилл высказался об уехавших из России после начала СВО

Патриарх Кирилл призвал не выносить общих суждений об уехавших из России после начала СВО

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

В отношении россиян, уехавших из страны после начала специальной военной операции (СВО), не следует выносить общих суждений. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит ТАСС.

Это высказывание он сделал на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме. По мнению предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), многим из уехавших за пределы страны требуется духовная помощь.

«На фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. (...) Думаю, что многие из них нуждаются в (...) назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможные ограничения для эмигрантов, заявил, что российские власти должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны и не является ее врагами, захотели вернуться. При этом он признал, что тема сложная для обсуждения.

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Марк Леонов
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