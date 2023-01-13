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15:23, 13 января 2023Россия

Кремль высказался о возвращении уехавших из страны россиян

Песков заявил, что власти должны делать так, чтобы уехавшие из России захотели вернуться

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Власти России должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны, захотели вернуться обратно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в УК необходимо ввести конфискацию имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. По его мнению, в последнее время российские граждане из-за рубежа считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей

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Анастасия Шейкина
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