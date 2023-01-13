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08:07, 13 января 2023Россия

Володин предложил лишать имущества оскорбляющих Россию из-за границы

Володин предложил забирать имущество у тех, кто уехал из России и оскорбляет страну

Фото: пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

У тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По его мнению, в последнее время российские граждане считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей. Такие действия могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил (ВС), уверен парламентарий.

«Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно. Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан», — сказал он.

Володин считает, что в связи с этим нужно дополнить статьи Уголовного кодекса о действиях, попадающих под реабилитацию нацизма, об экстремизме и дискредитации ВС и ввести в УК конфискацию имущества за такие деяния. Это поможет возместить нанесенный уехавшими из страны россиянами ущерб, написал спикер нижней палаты парламента. «Но совести им [покинувшим Россию] это, конечно, не вернет», — подытожил политик.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу для россиян, уехавших из страны.В интервью «Ведомостям» политик также предупреждал, что власти могут разработать меры, которые сделают нахождение за границей менее комфортным для граждан, покинувших Россию после начала мобилизации.

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Анастасия Шейкина
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