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13:23, 13 января 2023Россия

В Госдуме анонсировали меры для оскорбляющих Россию из-за границы

Депутат ГД: ведется работа над мерами в отношении покинувших Россию и наносящих ей ущерб

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Меры в отношении тех, кто уехал из России и наносит ей ущерб, разрабатываются. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов, его цитирует РИА Новости.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в УК необходимо ввести конфискацию имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. По его мнению, в последнее время российские граждане считают возможным лить грязь на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.

По словам Морозова, для анонсированных мер необходима соответствующая процедура, такая работа в настоящее время ведется. «Человек, покинувший страну в трудный час и своими действиями наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане», — считает депутат.

Он подчеркнул, что на основании закона оскорбляющие Россию из-за рубежа могут и должны быть ограничены в экономических, политических, социальных и имущественных правах.

Парламентарий пояснил, что в случае, если покинувший Россию гражданин «приумножает народонаселение Грузии», он не должен получать материнский капитал. Помимо этого, те, кто занимается политической деятельностью за пределами страны, не должны иметь возможность выдвинуться в депутаты и голосовать на выборах.

На предложение Володина также отреагировали в Совфеде. По мнению главы комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрея Клишаса, такой подход к уехавшим из России возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, чтобы внести соответствующие поправки в уголовный кодекс.

Помимо этого, депутат Госдумы Евгений Федоров заявил о необходимости определить механизм санкций в отношении имущества уехавших российских граждан. Ограничения должны затрагивать недвижимость тех россиян, которые делали антигосударственные заявления, уточнил парламентарий.

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Анастасия Шейкина
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