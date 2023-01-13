В Совфеде оценили идею лишать имущества оскорбляющих Россию из-за границы

Сенатор Клишас назвал возможным лишение имущества оскорбляющих Россию из-за границы

Реализовать идею спикера Госдумы Вячеслава Володина о конфискации имущества у тех, кто уехал из России и оскорбляет страну из-за рубежа, возможно. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его цитирует ТАСС.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — сказал сенатор.

13 января Володин заявил, что в Уголовный кодекс (УК) необходимо ввести конфискацию имущество за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. По его мнению, в последнее время российские граждане считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей. Предложенные меры помогут возместить нанесенный уехавшими из страны россиянами ущерб, считает спикер нижней палаты парламента.

До этого Володин заявлял, что поступок людей, которые покинули Россию является предательством по отношению к стране. «На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие», — сказал он, подчеркнув, что уехавшие россиянке будут в будущем сожалеть об этом решении и осознают свою ошибку, но уже будет поздно.