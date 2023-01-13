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11:27, 13 января 2023Россия

В ГД призвали определить механизм санкций в отношении имущества уехавших россиян

Депутат Федоров призвал определить механизм санкций в отношении имущества уехавших россиян

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Необходимо определить механизм санкций в отношении имущества уехавших российских граждан. С таким призывом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выступил депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

По его мнению, ограничения должны затрагивать недвижимость тех россиян, кто делал антигосударственные заявления. Федоров отметил, что в стране важно создать национальный институт собственности и решать возникшие вопросы системно.

«Вводить системное решение, в рамках которого вводить секционный механизм, как американцы вводят. Они таким образом уточняют, регулируют, вводят дополнительные параметры и так далее. Нам надо сделать то же самое», — пояснил депутат.

Накануне спикер ГД Вячеслав Володин предложил лишать имущества за дискредитацию Вооруженных сил России из-за границы. По его словам, в последнее время российские граждане считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц».

До этого председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркивал, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу для россиян, уехавших из страны.

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Анна Щербакова
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