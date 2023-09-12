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08:18, 12 сентября 2023Россия

Путин описал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла»

Путин: по поводу «возвращенцев» в Россию наметилась хорошая тенденция

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Ситуация с «возвращенцами» в Россию внушает оптимизм, заявил президент России Владимир Путин. Фрагмент выступления главы государства на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) приводит ТАСС.

Глава государства прибыл на площадку ВЭФ 12 сентября.

Тенденция с «возвращенцами» хорошая и четко прослеживается, отметил Путин. Он заявил о важности чувства сопричастности граждан к происходящим в стране изменениям. «Мне очень приятно, что (...) движуха пошла и Россия сосредотачивается», — пояснил президент.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о покинувших страну россиянах. По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, родина – лучшее, что есть у граждан. Лучше быть там, где не сжигают российских флагов, подчеркнул он.

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    Алан Босиков
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