В Кремле высказались об уехавших за рубеж россиянах

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что россияне могут искать свое счастье на стороне

Россияне могут искать свое счастье на стороне, но лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны. Так на вопрос об уехавших за рубеж жителях страны высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, родина — лучшее, что есть у россиян, но в стране всегда есть категория населения, которую Песков описал как «реактивную».

«Люди уезжают, люди возвращаются, люди приезжают. Есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно, так сказать, ведет себя на фоне тех или иных событий, с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняет место жительства. Я не думаю, что это какая-то тенденция», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что длина пробки в сторону России у пропускного пункта «Верхний Ларс» составила 1,5 километра. При этом в ночь на 9 марта направляющимся на территорию России из Грузии автомобилистам приходилось стоять в очереди примерно 15 часов.