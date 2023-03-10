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12:37, 10 марта 2023Россия

В Кремле высказались об уехавших за рубеж россиянах

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что россияне могут искать свое счастье на стороне

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россияне могут искать свое счастье на стороне, но лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны. Так на вопрос об уехавших за рубеж жителях страны высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, родина — лучшее, что есть у россиян, но в стране всегда есть категория населения, которую Песков описал как «реактивную».

«Люди уезжают, люди возвращаются, люди приезжают. Есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно, так сказать, ведет себя на фоне тех или иных событий, с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняет место жительства. Я не думаю, что это какая-то тенденция», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что длина пробки в сторону России у пропускного пункта «Верхний Ларс» составила 1,5 километра. При этом в ночь на 9 марта направляющимся на территорию России из Грузии автомобилистам приходилось стоять в очереди примерно 15 часов.

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Марк Леонов
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