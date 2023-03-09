Около тысячи автомобилей въехали в Россию из Грузии за сутки

Северо-Кавказское таможенное управление: перед КПП «Верхний Ларс» нет автомобильных пробок

Перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Верхний Ларс» в Северной Осетии на российско-грузинской границе нет пробок из автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северо-Кавказское таможенное управление.

По информации на 06:00 мск 9 марта, за сутки на территорию России из Грузии въехали около тысячи машин. «На въезд в РФ из Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс" оформлено 993 легковых автомобиля, на выезд из РФ — 969 автомобилей, — уведомили в управлении. — При этом очереди перед пунктом пропуска с обеих сторон нет».

Ранее стало известно, что длина пробки в сторону России у пропускного пункта «Верхний Ларс» составила 1,5 километра. При этом в ночь на 9 марта направляющимся на территорию России из Грузии автомобилистам приходилось стоять в очереди примерно 15 часов.