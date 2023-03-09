Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:30, 9 марта 2023Путешествия

Около тысячи автомобилей въехали в Россию из Грузии за сутки

Северо-Кавказское таможенное управление: перед КПП «Верхний Ларс» нет автомобильных пробок
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Верхний Ларс» в Северной Осетии на российско-грузинской границе нет пробок из автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северо-Кавказское таможенное управление.

По информации на 06:00 мск 9 марта, за сутки на территорию России из Грузии въехали около тысячи машин. «На въезд в РФ из Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс" оформлено 993 легковых автомобиля, на выезд из РФ — 969 автомобилей, — уведомили в управлении. — При этом очереди перед пунктом пропуска с обеих сторон нет».

Ранее стало известно, что длина пробки в сторону России у пропускного пункта «Верхний Ларс» составила 1,5 километра. При этом в ночь на 9 марта направляющимся на территорию России из Грузии автомобилистам приходилось стоять в очереди примерно 15 часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Стало известно об остановке транзита санкционных грузов в Россию через Турцию
Юрист объяснила появление налоговой задолженности у блогера Валерии Чекалиной
Подсчитаны годы утраченной жизни из-за ожирения во всем мире
Самолет аварийно приземлился из-за возгорания в двигателе
Стало известно о слежке при подготовке покушения на главу Приднестровья
Главу Приднестровья предупредили о подготовке теракта
В Грузии решили отозвать оба варианта законопроекта об иноагентах
Осужденного за взятки бывшего главу УФСИН Коми отказались освободить из колонии
В ЕС назвали дату отмены виз для граждан Косова
Названы самые часто выбрасываемые москвичами предметы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.