Стало известно об актуальной обстановке на границе России и Грузии

TourDom: пробка у КПП «Верхний Ларс» меньше 1,5 километра

Пробка в сторону России у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Верхний Ларс» в настоящее время меньше 1,5 километра. Об актуальной обстановке на российско-грузинской границе у себя в Telegram-канале пишет портал TourDom.

Также «Известиям» стало известно, что в ночь на четверг, 9 марта, направляющимся на территорию России из Грузии автомобилистам приходилось стоять в очереди примерно по 15 часов. «Стоим в пять рядов, — рассказал изданию один из них. — Все перекрыли, все лезут, как хотят. Ну, это просто бардак со стороны людей, которые уезжают».

По словам собеседника портала, подобная ситуация на КПП сложилась не из-за вспыхнувших в Тбилиси беспорядков. Считается, что причиной затора стало открытие дороги после нескольких суток простоя из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в марте в Грузии начались протестные акции. Митингующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отозвать закон об иностранных агентах. По разным оценкам, в демонстрациях принимают участие от 30 до 50 тысяч человек.