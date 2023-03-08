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22:12, 8 марта 2023Бывший СССР

Протестующие в Грузии потребовали отзыва закона об иноагентах

Протестующие в Тбилиси потребовали отзыва закона об иноагентах и освобождения задержанных

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестующие у здания парламента в грузинской столице Тбилиси потребовали от властей отозвать закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных на ночной акции. Об этом сообщил в Telegram активист Николай Левшиц.

Он отметил, что по разным оценкам, в демонстрациях принимают участие от 30 до 50 тысяч человек. Участники акции предупредили, что будут блокировать вход в здание парламента и перекроют его со всех сторон. Отмечается, что также слышны призывы к более массовому протесту.

По словам Левшица, перекрыты все входы в здание парламента, а внутри мобилизован спецназ.

Вечером в день принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Тбилиси прошла первая акция протеста. Во время нее были задержаны 66 человек. Протестующие организовали нападения на парламент, бросали в полицейских «коктейли Молотова» и пиротехнику. Недовольные подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограждения.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал закон об иноагентах в Грузии. Он отметил, что данный документ идет вразрез со стремлением страны стать частью Евросоюза.

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Ксения Назарова
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