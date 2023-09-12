Путин прибыл на площадку форума ВЭФ-2023

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку форума Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Во вторник, 12 сентября, Владимир Путин сделает «очень много важных заявлений» в рамках пленарной сессии ВЭФ, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Восьмой Восточный экономический форум будет проходить с 10 по 13 сентября. На ВЭФ в 2023 году ожидаются делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.