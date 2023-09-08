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04:57, 8 сентября 2023Россия

Перечислены собирающиеся посетить ВЭФ во Владивостоке иностранные делегации

Щербина: на ВЭФ-2023 ожидают представителей 10 стран, в том числе КНДР

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в 2023 году ожидаются делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин. Об этом в эфире телеканала «Общественное телевидение Приморья» сообщила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина, передает РИА Новости.

Она отметила, что зарубежные посетители форума участвуют в деловой программе, также запланированы их встречи как на уровне губернатора, так и с представителями правительства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ 12 сентября. Он отметил, что глава государства посетит Дальний Восток. «Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарная будет 12 сентября. Запланирована она на три часа по владивостокскому времени», — заявил Песков. Пресс-секретарь российского лидера допустил, что участников Восточного экономического форума ожидает интересное обсуждение.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет На« пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

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    Марина Совина
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