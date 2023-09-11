В Кремле анонсировали «очень много важных заявлений» Путина на ВЭФ

Песков заявил, что 12 сентября Путин сделает на ВЭФ важные заявления

Во вторник, 12 сентября, президент России Владимир Путин сделает «очень много важных заявлений» в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

По словам представителя Кремля, в 2022 году на сессии ВЭФ с участием Путина был очень интересный разговор. «Надеемся, что так же будет в этот раз», — подчеркнул он, отметив, что место модератора вновь займет главный редактор РБК Илья Доронов.

Песков добавил, что Путин выступит с объемным докладом. Также ожидается речь вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, который даст оценку перспективам развития российского Дальнего Востока и областей с возможностями для расширения сотрудничества двух стран.

Ранее Песков рассказал, что Путин запланировал насыщенную программу в рамках ВЭФ. По его словам, помимо участия в пленарной сессии, глава государства по видеосвязи запустит ряд предприятий на Дальнем Востоке и проведет совещание по развитию городов региона.

Восьмой Восточный экономический форум будет проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В этом году мероприятие посетят делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.