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13:23, 11 сентября 2023Россия

В Кремле анонсировали «очень много важных заявлений» Путина на ВЭФ

Песков заявил, что 12 сентября Путин сделает на ВЭФ важные заявления

Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Во вторник, 12 сентября, президент России Владимир Путин сделает «очень много важных заявлений» в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

По словам представителя Кремля, в 2022 году на сессии ВЭФ с участием Путина был очень интересный разговор. «Надеемся, что так же будет в этот раз», — подчеркнул он, отметив, что место модератора вновь займет главный редактор РБК Илья Доронов.

Песков добавил, что Путин выступит с объемным докладом. Также ожидается речь вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, который даст оценку перспективам развития российского Дальнего Востока и областей с возможностями для расширения сотрудничества двух стран.

Ранее Песков рассказал, что Путин запланировал насыщенную программу в рамках ВЭФ. По его словам, помимо участия в пленарной сессии, глава государства по видеосвязи запустит ряд предприятий на Дальнем Востоке и проведет совещание по развитию городов региона.

Восьмой Восточный экономический форум будет проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В этом году мероприятие посетят делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.

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    Константин Лысяков
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