В Кремле анонсировали «очень много важных заявлений» Путина на ВЭФ
Во вторник, 12 сентября, президент России Владимир Путин сделает «очень много важных заявлений» в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».
По словам представителя Кремля, в 2022 году на сессии ВЭФ с участием Путина был очень интересный разговор. «Надеемся, что так же будет в этот раз», — подчеркнул он, отметив, что место модератора вновь займет главный редактор РБК Илья Доронов.
Песков добавил, что Путин выступит с объемным докладом. Также ожидается речь вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, который даст оценку перспективам развития российского Дальнего Востока и областей с возможностями для расширения сотрудничества двух стран.
Ранее Песков рассказал, что Путин запланировал насыщенную программу в рамках ВЭФ. По его словам, помимо участия в пленарной сессии, глава государства по видеосвязи запустит ряд предприятий на Дальнем Востоке и проведет совещание по развитию городов региона.
Восьмой Восточный экономический форум будет проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В этом году мероприятие посетят делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.