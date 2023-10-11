В Кремле ответили на слова пригрозившего релокантам Магаданом Володина

Песков: Россия ждет релокантов, которые не занимали антироссийскую позицию

Россия ждет релокантов, которые не занимали ярко выраженную антироссийскую позицию. Позицию Кремля пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

10 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил поддержавшим Украину релокантам. «Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что (...) Магадан ему обеспечен», — сказал он.

Слова Володина относились именно к тем, кто выступает против России, пояснил Песков. «Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», — заключил представитель Кремля.

Ранее губернатор Магаданского области Сергей Носов заявил, что в регионе не ждут «подлецов и предателей». На Колыме не нужны такие люди, от существующих в отношении региона стереотипов пора избавляться, добавил он.