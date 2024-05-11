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03:40, 11 мая 2024Мир

В МИД заявили о применении британского оружия при атаках на российские регионы

МИД: ВСУ активно используют британское оружие против регионов России

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Беляев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют поставляемое Великобританией оружие для совершения атак на регионы РФ. Об этом пишет ТАСС.

«По оценкам самих англичан, с 2022 года Лондон уже выделил на военные нужды Украины около 7,1 миллиарда фунтов стерлингов», — указал дипломат. Беляев также напомнил, что Лондон остается одним из крупнейших военных доноров Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва готова нанести удар по объектам Великобритании как на территории Украины, так и вне ее в случае, если Киев будет наносить удары по России британским дальнобойным оружием

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      Маргарита Пименова
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