Захарова заявила о готовности России ударить по объектам Британии

Захарова: Россия готова нанести удар по объектам Британии вне Украины

Москва готова нанести удар по объектам Великобритании как на территории Украины, так и вне ее в случае, если Киев будет наносить удары по России британским дальнобойным оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна, Российская Федерация, оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами — военные объекты, вооружения и так далее», — рассказала дипломат.

Она также указала, что слова главы МИД Британии Джеймса Кэмерона о праве наносить удары Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными вооружениями «являются чем-то абсолютно безумным».

Ранее МИД России вызвал британского посла Найджела Кейси, уведомив о готовности России к ответным ударам по военным объектам Лондона на Украине. В ведомстве также подчеркнули, что текущая риторика правительства Великобритании говорит о де-факто ее становлении стороной конфликта.