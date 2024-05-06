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16:40, 6 мая 2024Мир

МИД России предупредил посла Британии об ответе на удары по России

МИД: Россия может ответить ударами на военные объекты Великобритании на Украине

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Москва может ответить ударами на военные объекты Лондона на Украине в случае нанесения ударов по территории России британским дальнобойным оружием. Об этом сообщается в заявлении МИД России по случаю вызова посла Великобритании Найджела Кейси, опубликованном на сайте ведомства.

«[Найджел] Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона», — отмечается в сообщении.

Кроме того, МИД России указал на противоречие слов министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона ранее озвученным заявлением о том, что ракеты большей дальности «ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России». В сообщении ведомства подчеркнули, что подобная риторика говорит о де-факто становлении Лондона стороной конфликта.

3 мая агентство Reuters отозвало статью с высказыванием Кэмерона о возможности ударов по территории России британским оружием.

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